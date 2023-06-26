Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен набрав 32 бали і випередив конкурентів.

Представники клубів української Прем'єр-ліги обрали найкращого тренера за підсумками сезону 2022/23.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, найкращим наставником сезону став головний тренер "Зорі" Патрік ван Леувен.

Нідерландський фахівець отримав від 15 клубів 32 бали: сім перших місць, п'ять других і одне третє. Відзначимо, що представники клубів не могли голосувати за своїх наставників.

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Друге місце в голосуванні зайняв головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич, який набрав 23 пункти. Третє місце посів наставник "Чорноморця" Роман Григорчук (13 балів). Слідом розташувалися Віктор Скрипник (10 балів) і Олександр Кучер (5 балів).

Відзначимо, що в список десяти кращих тренерів не потрапив головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Румунський фахівець не отримав жодного голосу.

Нагадаємо, "Зоря" під керівництвом Патріка ван Леувена посіла третє місце в турнірній таблиці УПЛ сезону-2022/23.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що нідерландський фахівець є головним кандидатом на посаду головного тренера "Шахтаря" у разі можливого звільнення Ігора Йовічевича.

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