Напередодні стало відомо, що "Шахтар" має намір відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевича.
Як повідомляє "ТаТоТаке", керівництво донецького клубу вже знайшло заміну хорватському фахівцеві.
З великою часткою ймовірності новим наставником "гірників" стане нідерландський тренер Патрік ван Леувен.
За інформацією джерела, між сторонами вже існує принципова домовленість. Укладення угоди - справа найближчого часу.
Відзначається, що ван Леувена хоче бачити в "Шахтарі" власник клубу Рінат Ахметов. Також кандидатуру нідерландця підтримує генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.
Патрік ван Леувен працює головним тренером "Зорі". За підсумками сезону-2022/2023 луганський клуб під його керівництвом посів третє місце в турнірній таблиці УПЛ, випередивши "Динамо" Київ.
Замінити ван Леувена в "Зорі" може Валерій Кривенцов. Його кандидатуру просувають радники власника луганського клубу Євгена Геллера.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" став чемпіоном України за підсумками сезону-2022/2023, проте президент клубу Рінат Ахметов, незважаючи на це, прийняв рішення припинити співпрацю з Йовічевичем.