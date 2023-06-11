Патрік ван Леувен може покинути "Зорю" і очолити "Шахтар".

Напередодні стало відомо, що "Шахтар" має намір відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевича.

Як повідомляє "ТаТоТаке", керівництво донецького клубу вже знайшло заміну хорватському фахівцеві.

З великою часткою ймовірності новим наставником "гірників" стане нідерландський тренер Патрік ван Леувен.

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За інформацією джерела, між сторонами вже існує принципова домовленість. Укладення угоди - справа найближчого часу.

Відзначається, що ван Леувена хоче бачити в "Шахтарі" власник клубу Рінат Ахметов. Також кандидатуру нідерландця підтримує генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

Патрік ван Леувен працює головним тренером "Зорі". За підсумками сезону-2022/2023 луганський клуб під його керівництвом посів третє місце в турнірній таблиці УПЛ, випередивши "Динамо" Київ.

Замінити ван Леувена в "Зорі" може Валерій Кривенцов. Його кандидатуру просувають радники власника луганського клубу Євгена Геллера.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" став чемпіоном України за підсумками сезону-2022/2023, проте президент клубу Рінат Ахметов, незважаючи на це, прийняв рішення припинити співпрацю з Йовічевичем.

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