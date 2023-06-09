"Гірників" очікує перебудова цього літа.

Керівництво донецького "Шахтаря" готується офіційно оголосити про відставку головного тренера команди Ігоря Йовічевича.

Як інформує хорватське видання Sportske novosti, Йовічевича повідомили про звільнення. ЗМІ дізналися про це від джерел, наближених до тренера. Раніше вітчизняні медіа писали про намір президента клубу Ріната Ахметова звільнити Йовічевича.

49-річний хорват Йовічевич очолив "гірників" влітку 2022 року. Під його керівництвом донецька команда виграла золоті медалі УПЛ, а також дойшла до стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

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Кандидатами на заміну Йовічевича називалися Патрік ван Леувен (наставник "Зорі"), Арне Слот (наставник "Феєнорда"), Дженнаро Гаттузо (колишній тренер "Мілана") та Вінченцо Італьяно (наставник "Фіорентини").

Йовічевич очолював львівські "Карпати" у сезоні 2014/15, а також "Дніпро-1" з 2020 по 2022 рік.

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