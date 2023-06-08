"Гірники" уже приглядаються до заміни хорватському наставнику.

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов ухвалив рішення звільнити головного тренера команди Ігоря Йовічевича.

Як повідомляє "ТаТоТаке", вже є і орієнтовні варіанти на заміну хорватському спеціалісту. До списку входять кілька фахівців з Європи, а також один тренер, котрий наразі працює в УПЛ – наставник "Зорі" Патрік ван Леувен.

Нагадаємо, що раніше "ТаТоТаке" зазначало, що Ахметову не подобається стиль гри, котру демонструє "Шахтар" під керівництвом Ігоря Йовічевича. Ще за кілька турів до фінішу минулого чемпіонату президент клубу замислювався над звільненням хорвата. Однак тоді чутки про потенційне звільнення спростував директор "Шахтаря" Даріо Срна.

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Сезон 2022/2023 рр. став для Йовічевиа першим на чолі "гірників". Команда під його наставництвом змогла перемогти в чемпіонаті України, посісти третє місце у групі Ліги чемпіонів та дійти до стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Поточний контракт між хорватом і "Шахтарем" чинний до літа 2024-го року. Поки невідомо, яким чином буде здійснюватися розірвання угоди.

Відзначимо, що здобуте чемпіонство з "гірниками" є першим титулом Йовічевича у тренерській кар’єрі. До цього він очолював "Карпати" Львів, "Целе", кілька команд "Динамо" Загреб різних рівнів та "Дніпро-1". Разом з останніми у перерваному через повномасштабну війну сезоні 2021/2022 рр. наставник посів третє місце у чемпіонаті України.

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