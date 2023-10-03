Патрік ван Леувен заявив, що у команди є мотивація перемогти "Антверпен".

Головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен прокоментував чутки про свою відставку.

54-річний нідерландець провів пресконференцію напередодні матчу Ліги чемпіонів з бельгійським "Антверпеном".

"Звісно, результати були не такими, як ми очікували. Є трохи тиску, але не зі сторони, а це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному розумінні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра", – сказав ван Леувен.

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Також тренер зазначив, що є складнощі у роботі, тому що війна впливає на розвиток футболу.

"Що ж до поточної ситуації, то в Україні триває війна. Перший складний момент – це пересування в межах країни та за кордоном, тому що це зараз забирає набагато більше часу. Другий момент: під час матчів в Україні часто лунають повітряні тривоги, через що наші ігри тривають понад 90 хвилин. Це впливає психологічно та мотиваційно, але така ситуація. У нас війна, воєнний стан, ми маємо агресора. І в такій ситуації мусимо підлаштовуватися", - сказав нідерландець.

Нагадаємо, що після поразки від "Ворскли" (1:2) головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен опинився під загрозою відставки, за інформацією преси.

Додамо, що 4 жовтня донецький "Шахтар" зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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