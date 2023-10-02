"Шахтар" спробує набрати перші очки в новому сезоні Ліги чемпіонів.

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Босейлстадіон" в Бельгії.

Головним арбітром цього поєдинку призначений словенець Раде Обренович. Допомагати на лініях йому будуть Юре Прапротнік і Грега Кордеж. Четвертий арбітр - Славко Вінчич.

Відео дня

Донецький клуб виступає в групі H. Крім "Антверпена", суперниками "гірників" є також "Барселона" і "Порту".

І "Шахтар", і "Антверпен" зазнали поразки в першому турі Ліги чемпіонів. "Гірники" в номінально домашньому матчі поступилися португальському "Порту", а бельгійці з розгромним рахунком програли "Барселоні".

Антверпен - Шахтар: трансляція

У прямому ефірі поєдинок "Антверпен" - "Шахтар" на території України покаже медіасервіс MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Додамо, що напередодні матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно програв "Ворсклі" в рамках 9-го туру УПЛ. "Антверпен" в чемпіонаті Бельгії зіграв внічию проти "Мехелена".

Донецький "Шахтар" займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками в активі. "Антверпен" йде на п'ятому місці в чемпіонаті Бельгії, набравши 14 очок за 9 ігор.

Вас також можуть зацікавити новини: