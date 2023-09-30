Це перша поразка підопічних Патріка ван Леувена в сезоні УПЛ 2023/24.

У суботу, 30 вересня, відбувся поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав полтавську "Ворсклу".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Львів Арена" і завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

За полтавський клуб відзначилися Олександр Скляр та Іван Нестеренко, а за "гірників" - Олександр Зубков.

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Це перша поразка підопічних Патріка ван Леувена в сезоні УПЛ 2023/24. Загалом це вже четверта втрата очок "гірників" в 9 стартових турах - до сьогодні у команди було 5 перемог та 3 нічиї.

"Шахтар" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Зубков 57 – Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71

"Шахтар": Різник - Гочолейшвілі (Келсі 83), Чигринський (Ракіцький 46), Міроші, Азаров - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Криськів 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сікан

"Ворскла": Ісенко - Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черниш 79) - Крупський, Нестеренко, Челядін, Кане, Хрипчук - Степанюк

З 18 очками в активі "Шахтар" очолює турнірну таблицю. У шостого "Динамо" 12 балів та 4 матчі в запасі.

У наступному турі чемпіонату України "Шахтар" зустрінеться з ЛНЗ, а "Ворскла" зіграє проти "Колосу". 4 жовтня "гірники" проведуть матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Антверпена".

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