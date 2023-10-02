Логотип Ліги чемпіонів / фото REUTERS

3 і 4 жовтня будуть зіграні матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

Україну на цій стадії турніру представляє донецький "Шахтар". "Гірники" виступають в групі H з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном". 

В рамках другого туру "Шахтар" зіграє на виїзді проти бельгійського "Антверпена". Гра відбудеться в середу, 4 жовтня. В іншому матчі цієї групи, відповідно, "Порту" прийме "Барселону". 

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Ліга чемпіонів: розклад матчів 2-го туру

Вівторок, 3 жовтня

  • 19:45 "Уніон" Берлін - "Брага"
  • 19:45 "Зальцбург" - "Реал Сосьєдад"
  • 22:00 "Інтер" - "Бенфіка"
  • 22:00 "Наполі" - "Реал" Мадрид
  • 22:00 ПСВ - "Севілья"
  • 22:00 "Ланс" - "Арсенал"
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай"
  • 22:00 "Копенгаген" - "Баварія"

Середа, 4 жовтня

  • 19:45 "Атлетіко" - "Феєнорд"
  • 19:45 "Антверпен" - "Шахтар"
  • 22:00 "Порту" - "Барселона"
  • 22:00 "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
  • 22:00 "Црвена Звєзда" - "Янг Бойз"
  • 22:00 "Боруссія" Д - "Мілан" 
  • 22:00 "Ньюкасл" - ПСЖ 
  • 22:00 "Селтік" - "Лаціо"

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі минулого сезону "городяни" обіграли міланський "Інтер". 

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