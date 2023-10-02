3 і 4 жовтня будуть зіграні матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Україну на цій стадії турніру представляє донецький "Шахтар". "Гірники" виступають в групі H з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном".
В рамках другого туру "Шахтар" зіграє на виїзді проти бельгійського "Антверпена". Гра відбудеться в середу, 4 жовтня. В іншому матчі цієї групи, відповідно, "Порту" прийме "Барселону".
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Ліга чемпіонів: розклад матчів 2-го туру
Вівторок, 3 жовтня
- 19:45 "Уніон" Берлін - "Брага"
- 19:45 "Зальцбург" - "Реал Сосьєдад"
- 22:00 "Інтер" - "Бенфіка"
- 22:00 "Наполі" - "Реал" Мадрид
- 22:00 ПСВ - "Севілья"
- 22:00 "Ланс" - "Арсенал"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай"
- 22:00 "Копенгаген" - "Баварія"
Середа, 4 жовтня
- 19:45 "Атлетіко" - "Феєнорд"
- 19:45 "Антверпен" - "Шахтар"
- 22:00 "Порту" - "Барселона"
- 22:00 "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
- 22:00 "Црвена Звєзда" - "Янг Бойз"
- 22:00 "Боруссія" Д - "Мілан"
- 22:00 "Ньюкасл" - ПСЖ
- 22:00 "Селтік" - "Лаціо"
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі минулого сезону "городяни" обіграли міланський "Інтер".