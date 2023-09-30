Патрік ван Леувен може втратити роботу.

Після поразки від "Ворскли" (1:2) головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен опинився під загрозою відставки, повідомляє "ТаТоТаке".

Остаточне рішення щодо майбутнього 54-річного нідерландця може бути ухвалено президентом донецького клубу Рінатом Ахметовим після консультацій з топменеджерами клубу вже сьогодні ввечері.

В 9 стартових турах УПЛ "гірники" на чолі з ван Леувеном здобули 5 перемог, тричі зіграли внічию та 1 раз програли з загальним рахунком 17:10. В Лізі чемпіонів команда стартувала з поразки від "Порту" (1:3).

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Нагадаємо, у липні ван Леувен очолив донецький "Шахтар". До цього нідерландець тренував луганську "Зорю", "Маккабі" Тель-Авів і "Феєнорд".

За підсумками минулого сезону ван Леувен був визнаний найкращим тренером чемпіонату України.

Відзначимо, що ван Леувен працював з 2006 по 2013 рік на посаді координатора та директора академії "Шахтаря".

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