Футболісти Шахтаря / фото ФК Шахтар

У середу, 4 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена". 

Гра пройде на арені "Босейлстадіон" в Бельгії. 

Головним арбітром цієї зустрічі призначений словенський рефері Раде Обренович. 

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У першому турі групового раунду ЛЧ донецький клуб програв проти "Порту" з рахунком 1:3. Бельгійський клуб в рамках першого туру розгромно програв "Барселоні" (0:5). 

Варто відзначити, що у "Антверпена" справи останнім часом йдуть погано. Клуб зумів виграти лише один раз в останніх п'яти іграх, зігравши тричі внічию і один раз програвши. Крім того, "Антверпен" не може забити в чотирьох іграх поспіль. 

У "Шахтаря" ситуація не краща. В останніх п'яти іграх "гірники" виграли двічі, двічі програли і один раз зіграли внічию. 

Відзначимо, що "Шахтар" і "Антверпен" раніше не зустрічали ніколи. Команди є чинними чемпіонами своїх країн. 

Антверпен - Шахтар: прогноз

Фаворитом цього поєдинку є бельгійський клуб. Ставки на перемогу "Антверпена" приймаються з коефіцієнтом 1,83. Перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 4,20. Нічия - 3,95. 

На гол "Шахтаря" у грі проти "Антверпена" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44. На гол бельгійців - 1,17. 

Найбільш імовірним результатом зустрічі, на думку аналітиків, є нічия з рахунком 1:1. На такий результат ставки приймаються з коефіцієнтом 7,50. 

Додамо, що в іншому матчі цієї групи зійдуться лідери квартету - "Порту" і "Барселона". 

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