У другому турі Ліги чемпіонів зустрінуться чемпіон України та чемпіон Бельгії.

У середу, 4 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена".

Гра пройде на арені "Босейлстадіон" в Бельгії.

Головним арбітром цієї зустрічі призначений словенський рефері Раде Обренович.

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У першому турі групового раунду ЛЧ донецький клуб програв проти "Порту" з рахунком 1:3. Бельгійський клуб в рамках першого туру розгромно програв "Барселоні" (0:5).

Варто відзначити, що у "Антверпена" справи останнім часом йдуть погано. Клуб зумів виграти лише один раз в останніх п'яти іграх, зігравши тричі внічию і один раз програвши. Крім того, "Антверпен" не може забити в чотирьох іграх поспіль.

У "Шахтаря" ситуація не краща. В останніх п'яти іграх "гірники" виграли двічі, двічі програли і один раз зіграли внічию.

Відзначимо, що "Шахтар" і "Антверпен" раніше не зустрічали ніколи. Команди є чинними чемпіонами своїх країн.

Антверпен - Шахтар: прогноз

Фаворитом цього поєдинку є бельгійський клуб. Ставки на перемогу "Антверпена" приймаються з коефіцієнтом 1,83. Перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 4,20. Нічия - 3,95.

На гол "Шахтаря" у грі проти "Антверпена" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44. На гол бельгійців - 1,17.

Найбільш імовірним результатом зустрічі, на думку аналітиків, є нічия з рахунком 1:1. На такий результат ставки приймаються з коефіцієнтом 7,50.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи зійдуться лідери квартету - "Порту" і "Барселона".

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