За інформацією джерела, румун вирішив піти з команди ще близько місяця тому.

Мірча Луческу покинув пост головного тренера київського "Динамо" через рішення клубу розвивати власних вихованців, а не купувати легіонерів.

Журналісти румунського видання Digisport також вказали, що у "Динамо" зменшилися зарплати.

За інформацією джерела, румун вирішив піти з команди ще близько місяця тому. Це трапилося тоді, коли він переконався у радикальній зміні політики клубу – відмовитися від інвестиції у іноземних футболістів, а давати шанс випускникам власної академії.

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Луческу покинув київське Динамо

Третього листопада "Динамо" в матчі УПЛ поступилося "Шахтарю" (0:1). Після поразки румунський фахівець Мірча Луческу оголосив, що йде з поста головного тренера "Динамо" і завершує свою карʼєру.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс подякував Луческу за виконану роботу та за виграні трофеї і зізнався, що рішення тренера подати у відставку стало для нього несподіванкою.

Керівництво "біло-синіх" обрало заміну Луческу: знаменитий Олександр Шовковський призначений виконуючим обов'язки головного тренера київського клубу.

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