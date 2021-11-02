Правий захисник мадридського "Реала" Даніель Карвахаль прокоментував майбутній поєдинок проти "Шахтаря" в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
"Думаємо, що суперник на початку матчу гратиме від оборони. Але їм потрібні окуляри, тому подивимося, як буде розвиватися гра. У якийсь момент вони захочуть перехопити ініціативу", - сказав Карвахаль на передматчевій прес-конференції.
Читайте такожРеал-Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівКрім того, іспанський захисник спробував пояснити, чому українському голкіперу Андрію Луніну не вдається отримувати більше ігрової практики в "Реалі"?
"Андрій - один з найпрофесійніших футболістів, яких я зустрічав. Це відмінний гравець. Він дуже старанно тренується, багатьма годинами. Справа і проблема в тому, що його конкурент – один з кращих воротарів світу (Тібо Куртуа – прим.) ",- резюмував Карвахаль.
Раніше УНІАН повідомляв, що відомий український екс-голкіпер порадив Андрію Луніну покинути Реал Мадрид.
Реал - Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки у "Інтера". У третьому ж турі "гірники" розгромно програли "Реалу", пропустивши 5 м'ячів.
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан:у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках чемпіонату України розгромили "Десну". А "вершкові" у своїй національній першості в гостях мінімально обіграли "Ельче" з рахунком 2:1.
- Обслужить поєдинок французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.