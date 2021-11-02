Карвахаль пояснив, чому Лунін не грає в "Реалі".

Правий захисник мадридського "Реала" Даніель Карвахаль прокоментував майбутній поєдинок проти "Шахтаря" в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Думаємо, що суперник на початку матчу гратиме від оборони. Але їм потрібні окуляри, тому подивимося, як буде розвиватися гра. У якийсь момент вони захочуть перехопити ініціативу", - сказав Карвахаль на передматчевій прес-конференції.

Читайте такожРеал-Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонівКрім того, іспанський захисник спробував пояснити, чому українському голкіперу Андрію Луніну не вдається отримувати більше ігрової практики в "Реалі"?

"Андрій - один з найпрофесійніших футболістів, яких я зустрічав. Це відмінний гравець. Він дуже старанно тренується, багатьма годинами. Справа і проблема в тому, що його конкурент – один з кращих воротарів світу (Тібо Куртуа – прим.) ",- резюмував Карвахаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що відомий український екс-голкіпер порадив Андрію Луніну покинути Реал Мадрид.

Реал - Шахтар: перед матчем

Автор: Володимир Медяник