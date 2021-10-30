Юрій Вірт висловився про перспективи Андрія Луніна.

Перспективний український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін абсолютно не отримує ігрового часу в своєму клубі, будучи дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Відомий екс-голкіпер "Шахтаря" і збірної України Юрій Вірт заявив, що Луніну варто зайнятися пошуками нового клубу. В іншому випадку йому ще дуже довго доведеться просиджувати свій талант на лаві для запасних в стані "вершкових".

"Йому потрібна постійна ігрова практика, за хороші тренування в збірну не викликатимуть. Навіть за такий клуб, як "Реал", не варто триматися, щоб все життя просидіти на лавці другим воротарем. Думаю, Андрій правильно зробить, якщо змінить команду. Нехай і слабкіше, зате таку, де буде мати постійну практику, де буде рости, прогресувати як воротар", - наводить слова Вірта FootBoom.

Раніше повідомлялося, що в послугах українського воротаря Андрія Луніна зацікавлені кілька відомих європейських клубів, серед яких чинний чемпіон Франції.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

Українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

Автор: Володимир Медяник