Андрій Лунін може покинути мадридський гранд.

Воротар "Реала" Андрій Лунін може після закінчення нинішнього сезону змінити клубну прописку.

Український голкіпер, контракт якого з мадридським грандом розрахований до червня 2024 року, потрапив у сферу інтересів відразу трьох європейських клубів, повідомляє transfermarketweb.com.

Читайте такожФутбол вже не буде колишнім: ФІФА має намір впровадити нову технологію, яка допомагатиме арбітрамСеред претендентів на Луніна називають іспанські "Гранаду" і "Еспаньол", а також чинного чемпіона Франції - "Лілль".

Українець дуже незадоволений тим, що абсолютно не має ігрової практики в "Реалі". За останні два сезони в стані "вершкових" 22-річний кіпер з'являвся в стартовому складі лише в одному поєдинку Кубка Іспанії.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Андрія Луніна проявляє також гранд німецького футболу - "Боруссія" Дортмунд.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

Українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

Автор: Володимир Медяник