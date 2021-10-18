Дортмундська "Боруссія" прагне підписати Андрія Луніна.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін наступного літа може перейти в дортмундську "Боруссію".

Про це повідомляє fichajes.net.

Агенти Луніна ведуть попередні перемовини з дортмундською "Боруссією". Перехід може відбутися влітку 2022 року. Сума потенційного трансферу оцінюється в 3 мільйони євро.

Андрій розчарований тим, що не отримує ігрової практики. За два сезони в "Реалі" 22-річний українець зіграв лише один матч в Кубку Іспанії. Бельгійський страж воріт Тібо Куртуа стабільно виступає в основі та не підпускає резервістів у стартовий склад своєю впевненою грою.

Контракт Луніна з мадридським грандом розрахований до червня 2024 року.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

22-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

Повідомлялося, що "Реал" міг продати Луніна - гравцем цікавилося три клуби.

Автор: Артем Будрін