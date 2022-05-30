Мессі провів один з найгірших сезонів у своїй кар'єрі.

Форвард збірної Бразилії Неймар розповів про причини відверто провального сезону Ліонеля Мессі у французькому ПСЖ.

На думку Неймара, легендарному аргентинцеві важко звикнути до гри, яку показують парижани. Крім того, як заявив бразилець, футболісти ПСЖ не розуміють гру самого Мессі.

"Мессі провів багато років в "Барселоні", так що йому важко адаптуватися. Складно міняти команду і місто. До того ж, він приїхав не один, а з сім'єю. Мова тут теж інша. Дуже багато відволікаючих моментів.

Крім того, у ПСЖ інший стиль гри, а гравці не розуміють, як грає Мессі. Так що все це шкодить ігровому стилю команди", - наводить слова Неймара Foot Mercato.

Також бразильський нападник поділився думкою про критику з боку вболівальників ПСЖ.

"Лео, Кіліан і я – футболісти, яких завжди судять за рівнем гри, статистикою і виграними трофеями. Оцінюють все", - сказав Неймар.

Нагадаємо, ПСЖ повернув собі титул чемпіона Франції за підсумками цього сезону. Найкращим футболістом парижан став нападник Кіліан Мбаппе, в активі якого 28 голів і 19 результативних передач у Лізі 1.

Неймар в цьому сезоні в чемпіонаті Франції зіграв 22 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 6 асистів.

Ліонель Мессі: виступи в ПСЖ