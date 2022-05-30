Форвард збірної Бразилії Неймар розповів про причини відверто провального сезону Ліонеля Мессі у французькому ПСЖ.
На думку Неймара, легендарному аргентинцеві важко звикнути до гри, яку показують парижани. Крім того, як заявив бразилець, футболісти ПСЖ не розуміють гру самого Мессі.
"Мессі провів багато років в "Барселоні", так що йому важко адаптуватися. Складно міняти команду і місто. До того ж, він приїхав не один, а з сім'єю. Мова тут теж інша. Дуже багато відволікаючих моментів.
Крім того, у ПСЖ інший стиль гри, а гравці не розуміють, як грає Мессі. Так що все це шкодить ігровому стилю команди", - наводить слова Неймара Foot Mercato.
Також бразильський нападник поділився думкою про критику з боку вболівальників ПСЖ.
"Лео, Кіліан і я – футболісти, яких завжди судять за рівнем гри, статистикою і виграними трофеями. Оцінюють все", - сказав Неймар.
Нагадаємо, ПСЖ повернув собі титул чемпіона Франції за підсумками цього сезону. Найкращим футболістом парижан став нападник Кіліан Мбаппе, в активі якого 28 голів і 19 результативних передач у Лізі 1.
Неймар в цьому сезоні в чемпіонаті Франції зіграв 22 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 6 асистів.
Ліонель Мессі: виступи в ПСЖ
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.
- У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.
- У чемпіонаті Франції в цьому сезоні Мессі забив 6 голів і віддав 14 гольових передач в 26 матчах.
- У Лізі чемпіонів аргентинець відзначився 5 разів у семи матчах.