Підопічні Почеттіно перемогли в гостях "Клермон".

У суботу, 9 квітня в рамках 31-го туру чемпіонату Франції з футболу ПСЖ в гостях грав проти "Клермона". Гра завершилася нищівною перемогою гостей.

Нападники паризького гранда Кіліан Мбаппе і Неймар оформили по хет-трику. Легендарний аргентинець Ліонель Мессі віддав три гольові передачі.

Клермон - ПСЖ - 1:6

Голи: Неймар, 6, Мбаппе, 19, Доссу, 42, Неймар, 71, пен, Мбаппе, 74, Мбаппе, 80, Неймар, 83

"Клермон": Десма, Біллонг (Ожьє, 90), Менді, Зедадка, Сейду, Кауї (Кьєй, 67), Маньін, Бертомьє (Да Кунья, 67), Доссу (Аллевіна, 66), Гастьєн, Байо (Бускетс, 84)

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Діна Ебімбе, 86), Кімпембе (Керер, 79), Серхіо Рамос, Нуну Мендеш (Бернат, 85), Верратті (Мішу, 85), Данілу Перрейра, Гуйє (Вейналдум, 67), Мбаппе, Неймар, Мессі

Попередження: Гастьєн, 70 - Неймар, 53

Огляд матчу:

ПСЖ міцно закріпився на вершині турнірної таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 15 очок.

Паризький клуб набрав 71 очко і вже до кінця квітня у підопічних Марусіо Почеттіно є всі шанси достроково стати чемпіонами. "Клермон" займає 17-е місце (28 очок).

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