Олександр Зінченко незабаром підпише контракт з "Арсеналом".

Український півзахисник Олександр Зінченко покинув "Манчестер Сіті" і незабаром стане гравцем лондонського "Арсеналу".

Це підтвердив головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола. Іспанський тренер вирішив подякувати футболістам, які пішли з "Ман Сіті" цього літа і в цей список потрапив українець.

"Зінченко, як і Жезус і Стерлінг, справили величезний вплив на команду. Неймовірні люди і особливі гравці, але вони йдуть далі. "Челсі" і "Арсенал" – неймовірні клуби, я радий успіху своїх хлопців.

Наша вдячність за те, як вони поводилися на полі та за його межами. З Алексом вийшло добре, ми змогли нормально попрощатися. З Габріелем і Рахімом ні, але з Алексом ми повечеряли і попрощалися", - цитує Гвардіолу MEN.

Також з Олександром Зінченком попрощався півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

"Він був відмінним партнером по команді як гравець. Він заслуговував на краще, і ми будемо сумувати за ним.

Але це футбол – він продовжується, і завжди приходять нові гравці. Однак ми виключно раді за нього", - сказав футболіст у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, Олександр Зінченко найближчим часом повинен приєднатися до лондонського "Арсеналу", куди раніше перейшов бразильський нападник Габріел Жезус.

Очікується, що за трансфер українського хавбека "Манчестер Сіті" отримає 30 млн фунтів, ще 2 млн передбачені бонусами.

В "Арсеналі" Зінченко буде працювати під керівництвом іспанського тренера Мікеля Артети, з яким він вже добре знайомий по спільній роботі в "Ман Сіті". Артета був помічником Гвардіоли з 2016 по 2019 рік.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

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