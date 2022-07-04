Фернандіньо свого часу дуже допоміг Олександру Зінченку адаптуватися в Манчестері.

Напередодні стало відомо, що знаменитий бразильський півзахисник Фернандіньо пішов з "Манчестер Сіті" і став гравцем "Атлетіко Паранаенсе".

Український півзахисник "городян" Олександр Зінченко дуже емоційно звернувся до легендарного екс-футболіста "Шахтаря".

"Більше, ніж просто великий гравець. Більше, ніж просто товариш по команді. Лідер на полі і за межами поля. З самого першого дня в "Манчестер Сіті" ти допоміг мені відчути себе тут як вдома.

Я міг би багато днів говорити про тебе різні хороші речі, і мені так пощастило, що всі ці роки я ділив з тобою роздягальню. Я багато чому навчився у тебе і обов'язково розповім своїм онукам, що в моїй кар'єрі у мене був такий товариш по команді, як Фернандіньо!

Я бажаю тобі всього найкращого на все життя, тому що ти цього заслуговуєш! Я люблю тебе, брате", - написав Зінченко у своєму Instagram.

Відзначимо, що свого часу Фернандіньо дуже сильно допоміг Олександру Зінченку адаптуватися і інтегруватися в команду "Манчестер Сіті".

У цьому сезоні контракт Фернандіньо з "городянами" підійшов до завершення і бразилець вирішив відправитися грати в свій рідний клуб "Атлетіко Паранаенсе".

У сезоні 2021/2022 на рахунку Фернандіньо 2 голи і 3 асисти в 33 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.

Фернандіньо: кар'єра і досягнення