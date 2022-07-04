Напередодні стало відомо, що знаменитий бразильський півзахисник Фернандіньо пішов з "Манчестер Сіті" і став гравцем "Атлетіко Паранаенсе".
Український півзахисник "городян" Олександр Зінченко дуже емоційно звернувся до легендарного екс-футболіста "Шахтаря".
"Більше, ніж просто великий гравець. Більше, ніж просто товариш по команді. Лідер на полі і за межами поля. З самого першого дня в "Манчестер Сіті" ти допоміг мені відчути себе тут як вдома.
Я міг би багато днів говорити про тебе різні хороші речі, і мені так пощастило, що всі ці роки я ділив з тобою роздягальню. Я багато чому навчився у тебе і обов'язково розповім своїм онукам, що в моїй кар'єрі у мене був такий товариш по команді, як Фернандіньо!
Я бажаю тобі всього найкращого на все життя, тому що ти цього заслуговуєш! Я люблю тебе, брате", - написав Зінченко у своєму Instagram.
Відзначимо, що свого часу Фернандіньо дуже сильно допоміг Олександру Зінченку адаптуватися і інтегруватися в команду "Манчестер Сіті".
У цьому сезоні контракт Фернандіньо з "городянами" підійшов до завершення і бразилець вирішив відправитися грати в свій рідний клуб "Атлетіко Паранаенсе".
У сезоні 2021/2022 на рахунку Фернандіньо 2 голи і 3 асисти в 33 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.
Фернандіньо: кар'єра і досягнення
- Українським уболівальникам Фернандіньо запам'ятався яскравим виступом за донецький "Шахтар". З 2005 по 2013 рік бразильських хавбек провів 184 матчі в складі "гірників", в яких забив 31 гол.
- Шість разів бразилець ставав чемпіоном України, по чотири рази вигравав Кубок України і Суперкубок України. Разом з "гірниками" виграв Кубок УЄФА в 2009 році.
- У складі "Манчестер Сіті" за 8 років Фернандіньо п'ять разів перемагав в АПЛ, 6 разів в Кубку англійської ліги, двічі в Суперкубку Англії і один раз виграв Кубок Англії. У сезоні-2020/21 став фіналістом Ліги чемпіонів.
- Бразилець також був капітаном "городян". Всього у футболці "Ман Сіті" легендарний хавбек зіграв 383 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 33 результативних передачі.
- У складі національної збірної Бразилії Фернандіньо зіграв 53 матчі і забив два голи.