Головний тренер "Арсеналу" особисто хоче бачити українця у себе в команді.

Лондонський "Арсенал" досяг угоди з "Манчестер Сіті" стосовно трансферу хавбека збірної України Олександра Зінченка.

Таку інформацію підтвердив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

"Арсенал" викладе за 25-річного українця 35 мільйонів євро. "Каноніри" пропонують Сашку контракт до 2027 року. Наразі триває остання фаза перемовин - лондонці узгоджують особисті умови контракту із Зінченком.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета працював помічником Пепа Гвардіоли у "Ман Сіті" й чудово знайомий з можливостями українського півзахисника. Саме Артета наполягає, щоб трансфер був завершений чимшвидше.

"Манчестер Сіті" у це трансферне вікно продав Габріеля Жезуса до "Арсеналу" за 45 мільйонів фунтів. "Містяни" закупилися теж непогано: взяли Ерлінга Холанда, Келвіна Філліпса та Штефана Ортегу.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"