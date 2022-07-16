Лондонський "Арсенал" досяг угоди з "Манчестер Сіті" стосовно трансферу хавбека збірної України Олександра Зінченка.
Таку інформацію підтвердив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
"Арсенал" викладе за 25-річного українця 35 мільйонів євро. "Каноніри" пропонують Сашку контракт до 2027 року. Наразі триває остання фаза перемовин - лондонці узгоджують особисті умови контракту із Зінченком.
Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета працював помічником Пепа Гвардіоли у "Ман Сіті" й чудово знайомий з можливостями українського півзахисника. Саме Артета наполягає, щоб трансфер був завершений чимшвидше.
"Манчестер Сіті" у це трансферне вікно продав Габріеля Жезуса до "Арсеналу" за 45 мільйонів фунтів. "Містяни" закупилися теж непогано: взяли Ерлінга Холанда, Келвіна Філліпса та Штефана Ортегу.
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.
- У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У 2021 році "Зіна" відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.