Матчі-відповіді будуть зіграні 8 травня.

Відбулися перші півфінали цьогорічного розіграшу Ліги Європи та Ліги конференцій, у який обійшлося без яскравих сенсацій.

В півфіналі ЛЄ англійський "Манчестер Юнайтед" на виїзді дещо неочікувано розгромив іспанський "Атлетик" з рахунком 0:3. Перемогу "червоний дияволам" приніс дубль Фернандеша та гол Каземіро.

Інший англійський клуб, лондонський "Тоттенгем", також здобув виїздну, але прогнозовану перемогу над перемогу норвезьким клубом "Буде-Глімт", який став головною сенсацією турніру. Матч завершився з рахунком 3:1. За лондонців забивали Джонсон, Меддісон та Соланке, а у складі гостів рахунок "розмочив" Салтнес.

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У Лізі конференцій в одному з півфіналів зустрічались іспанський "Бетіс" та італійська "Фіорентина". Перемогу у першому поєдинку з рахунком 2:1здобули іспанці. У іншому матчі лондонський "Челсі" без проблем переграв швецький "Юргорден" з рахунком 4:1.

Матчі-відповіді будуть зіграні 8 травня.

Півфінали Ліги Чемпіонів

29 квітня "ПСЖ" обіграв "Арсенал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів із рахунком 0:1. Єдиний гол забив вже на 4 хвилині Усман Дембеле.

30 квітня, "Барселона" та "Інтер" зійшлися на полі в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів - матч завершився із рахунком 3:3. Голами зі сторони "Барселони" відзначилися Ямаль та Торрес. На 65 хвилині гри від голкіпера "Інтера" Зоммера м'яч відскочив у ворота. За "Інтер" забивали Тюрам та двічі Дюмфіс.

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