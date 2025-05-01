Це був перший півфінальний матч між командами.

У середу, 30 квітня, "Барселона" та "Інтер" зійшлися на полі в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів. Кращого команди не виявили.

Матч завершився із рахунком 3:3. Голами зі сторони "Барселони" відзначилися Ямаль (24) та Торрес (38). За "Інтер" забивали Тюрам (1), Дюмфіс (21, 64). На 65 хвилині гри від голкіпера "Інтера" Зоммера м'яч відскочив у ворота, автогол.

Примітно, що до зустрічі з "Барселоною" "Інтер" не забивав останні 3 матчі поспіль.

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Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня.

Переможець зустрінеться у фіналі з командою, яка буде першою в протистоянні "Арсенала" та ПСЖ. Вони вийдуть на поле 7 травня.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня.

Новини футболу

29 квітня "ПСЖ" обіграв "Арсенал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Гра завершилася з рахунком 0:1. Єдиний гол забив вже на 4 хвилині Усман Дембеле.

Кількома днями раніше донецький "Шахтар" пробився до фіналу Кубка України, коли здобув перемогу у матчі проти житомирського "Полісся". Гра завершилася з рахунком 0:1, гол забив Аліссон.

Фінал відбудеться 14 травня. "Гірники" вийдуть на поле проти київського "Динамо".

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