Відбулося жеребкування третього відбіркового раунду нового сезону Ліги конференцій.

У понеділок, 18 липня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/23.

У цьому раунді стартує луганська "Зоря", а також потенційно може зіграти полтавська "Ворскла", якщо в другому раунді кваліфікації обіграє шведський "АІК".

Згідно з результатами жеребкування, суперником "Зорі" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стане переможець пари "Університатя Крайова" - "Влазнія". Потенційним суперником "Ворскли" буде переможець протистояння "Валмієра" - "Шкендія".

Результати жеребкування Ліги конференцій для українських клубів

"Зоря" (Україна) - "Влазнія "(Албанія) / "Університатя" Крайова (Румунія)

- "Влазнія "(Албанія) / "Університатя" Крайова (Румунія) АІК (Швеція) / "Ворскла" (Україна) - "Валмієра "(Латвія) / "Шкендія" (Пн.Македонія)

Матчі третього відбіркового раунду Ліги конференцій пройдуть 4 і 11 серпня. У разі необхідності після матчу-відповіді передбачені додатковий час і серія пенальті. Переможці пар отримають право зіграти в раунді плей-офф, жеребкування якого відбудеться 2 серпня.

Додамо, що полтавська "Ворскла" зіграє проти шведського клубу "АІК" у другому раунді кваліфікації 21 і 28 липня. Обидва матчі український клуб вимушено проведе на полі суперника, оскільки через повномасштабне вторгнення РФ в Україну не може грати матчі єврокубків на рідному стадіоні.

Луганська "Зоря" ж свої домашні матчі Ліги конференцій гратиме на стадіоні під назвою "Арена-Люблін" у польському місті Люблін.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник покинув луганський клуб і перейшов до полтавської "Ворскли". Новим наставником "Зорі" був призначений відомий нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

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