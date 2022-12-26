Реджеп Ердоган запевняє, що форвард збірної Португалії гратиме в Саудівській Аравії.

Знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Несподівану заяву про майбутнє 37-річного екс-нападника "Реала" і "Манчестер Юнайтед" зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"На жаль, проти Кріштіану ввели політичні санкції. Вихід такого футболіста, як Роналду, на 15 хвилин, пів години другого тайму, забрали у команди психологію і енергію.

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Роналду і Мессі? Замість того щоб їх порівнювати, так чи інакше, Роналду тепер їде в Саудівську Аравію, згідно з інформацією, яку я отримав", - наводить слова Ердогана видання Onedio.

Нагадаємо, за кілька днів до старту ЧС-2022 з футболу "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду через резонансне інтерв'ю португальця, в якому зірковий футболіст розкритикував клуб і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага.

Форвард збірної Португалії активно займається пошуками нового клубу.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Роналду домовився про перехід в "Аль-Наср" з Саудівської Аравії.

За інформацією джерел, Кріштіану підпише контракт з "Аль-Насром" до 2030 року. Португалець 2,5 роки виступатиме в статусі футболіста, після чого стане послом Саудівської Аравії.

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