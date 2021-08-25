Андрій Лунін також не зможе допомогти українській збірній в іграх з Казахстаном і Францією.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Реала".

Мадридський клуб не повідомив інших подробиць.

Лунін був викликаний до збірної України на вересневі матчі, але тепер не зможе допомогти "жовто-синім".

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Він став вже третім воротарем, який не зможе приїхати до збірної, після Георгія Бущана та Анатолія Трубіна. Воротарі "Динамо" і "Шахтаря" отримали травми.

Раніше замість них в українську збірну були викликані воротар "Шахтаря" Андрій Пятов і голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник.

Збірна України: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Автор: Антон Дудар