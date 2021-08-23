"Вершкові" на виїзді не змогли виграти в "Леванте".

В рамках 2-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" в гостях зустрічався з "Леванте". Поєдинок завершився внічию.

"Леванте" пропустили першими, але потім на початку другого тайму двічі забили. Після цього глядачі побачили ще один гол від господарів поля, який умістився в проміжок часу між голами вінгера "Реала" Жуніора Вінісіуса. 21-річний бразилець вийшов на заміну та оформив дубль.

У кінцівці матчу "Леванте" залишилися вдесятьох - червону картку отримав воротар команди Айтор Фернандес. Замість нього у ворота став польовий гравець.

Зазначимо, що зірка "Реала" Гарет Бейл забив гол вперше в чемпіонаті Іспанії за останні майже два роки. 32-річний валлієць востаннє відзначався за мадридську команду в рамках Ла Ліги 1 серпня 2019 року - тоді він двічі вразив ворота "Вільярреала".

Після двох турів в активі "Реала" 4 очки. У "Леванте" - 2 залікові пункти. "Барселона", яка є конкурентом "Реала", також має 4 очки після двох турів. Каталонці ледь не програли свій поєдинок в другому турі.

"Леванте" - "Реал" - 3:3

Голи: Марті Рохер, 46, Кампанья, 57, Робер, 79 - Бейл, 5, Вінісіус, 73, 85

"Леванте": Айтор Фернандес, Мірамон, Везу, Робер, Клерк, Мелеро (Пабло Мартінес, 66), Радоя, Кампанья (Кантеро, 79), де Фрутос (Франкеса, 86), Марті Рохер (Мальса, 67), Моралес (Барді, 78)

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 65), Едер Мілітао, Начо, Алаба, Вальверде (Йовіч, 82), Каземіро, Іско (Асенсіо, 59), Бейл (Родріго, 59), Бензема, Азар (Вінісіус, 59)

Вилучення: Айтор Фернандес, 87

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін