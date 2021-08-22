В рамках 2-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" в гостях грала з "Атлетіком". Матч завершився внічию.
"Барселона" пропустила першою, але змогла відігратися. У кінцівці матчу каталонці залишилися вдесятьох - червону картку отримав новачок команди Ерік Гарсія.
Після двох турів "Барселона" набрала 4 очки. У "Атлетіка" - 2 очки.
"Атлетік" - "Барселона" - 1:1
Читайте такожПрезидент Барселоні пояснив ситуацію щодо відходу Мессі
Голи: Муніанін, 50 - Депай, 75
"Атлетік": Агірресабала, Лекуе, Мартінес, Вівіан, Баленсіага, Дані Гарсія (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсія, 67), Беренгер (Морсільо, 82), Вільямс, Муніаїн (Вільямс, 76)
"Барселона": Нето, Дест (Емерсон, 82), Піке (Араухо, 31), Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, де Йонг, Педрі (Роберто, 62), Грізманн, Брейтвейт (Демір, 62), Депай
Попередження: Альба
Вилучення: Гарсія, 90+3
Відеоогляд матчу від MEGOGO.