Андрій П'ятов та Дмитро Різник поїдуть на збір національної команди.

Відбулося рокірування воротарів у збірній України з футболу. У зв'язку з травмами на найближчому зборі команди буде відсутній голкіпер "Динамо" Георгій Бущан та страж воріт "Шахтаря" Анатолій Трубін.

На офіційному сайті Української асоціації футболу повідомили, хто замінить Трубіна й Бущана.

Новий тренер збірної України Олександр Петраков викликав в команду воротаря донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова і голкіпера полтавської "Ворскли" Дмитра Різника.

37-річний П'ятов, який має за плечима 97 поєдинків у футболці збірній, після чемпіонату Європи-2020 завершив кар'єру в збірній, але погодився виручити команду через епідемію травм основних воротарів.

22-річний Різник раніше викликався у національну збірну, але дебютувати ще не встиг.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Автор: Артем Будрін