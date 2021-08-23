Анатолій Трубін не допоможе "гірникам" в поєдинку проти "Монако".

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін не візьме участь у другій грі проти французького "Монако" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився виїзною перемогою "гірників" завдяки сейвам Трубіна.

Прикру новину про пошкодження Анатолія повідомив директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов в ефірі "Великого футболу".

Трубін травмувався і вже переніс одну операцію. 20-річний воротар пропустив матч УПЛ проти "Чорноморця" (3:0). Нагадаємо, що Анатолій у першій грі на виїзді проти "Монако" здійснив декілька приголомшливих сейвів та заслужено отримав компліменти від тренерів обох колективів.

"Шахтар" проведе матч-відповідь з "Монако" 25 серпня у Харкові.

Цього сезону Трубін провів 7 матчів: три з них відстояв на нуль, а всього пропустив 5 м'ячів.

Згідно з чутками ЗМІ, "Шахтар" хоче придбати у "Ворскли" 22-річного воротаря Дмитра Різника, якщо травма Трубіна виявиться надто серйозною.

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" грає в кваліфікації ЛЧ вперше за п'ять років.

"Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

У разі невдачі в раунді плей-оф, "гірники" потраплять у груповий етап Ліги Європи.

Автор: Артем Будрін