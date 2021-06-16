Все вирішив єдиний гол в роздягальню.

Збірна Фінляндії, яка грає в одній групі кваліфікації ЧС-2022 з Україною, зазнала першої поразки на Євро-2020. Скандинавська команда поступилася з мінімальним рахунком Росії, яка здобула свою першу перемогу на цьому чемпіонаті Європи.

В компенсований до першого тайму час відзначився забитим м'ячем Олексій Міранчук, який є партнером українця Руслана Малиновського по італійській "Аталанті". Цей гол став єдиним у матчі та переможним.

Варто зазначити, що у першому таймі Фінляндія забила гол головою, але після перегляду VAR рефері угледів мінімальний офсайд та скасував взяття воріт.

Фінляндія - Росія - 0:1

Гол: Міранчук, 45+2

Фінляндія: Градецькі, О'Шонессі, Араюурі, Тойвіо (Ф.Єнсен, 84), Камара, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Лод, Райтала (Сойрі, 75), Пуккі (Лаппалайнен, 75), Пох'янпало

Росія: Сафонов, Фернандес (Караваєв, 25), Дівєєв, Оздоєв (Жемалетдінов, 61), Барінов, Зобнін, Джикія, Міранчук (Мухін, 85), Головін, Дзюба (Соболєв, 85)

Відео переможного голу.

Євро-2020: група В

Росія в першому турі програла Бельгії, а Фінляндія змогла неочікувано перемогти Данію.

Матчі в цьому квартеті проходять у Копенгагені та Санкт-Петербурзі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін