Збірна Японії вдруге поспіль перемагає німців.

У суботу, 9 вересня, збірна Німеччини зіграла товариський поєдинок проти національної команди Японії.

Зустріч проходила на стадіоні "Фольксваген-Арена" у Вольфсбурзі і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Рахунок у грі був відкритий на 11-й хвилині - забив нападник збірної Японії Дзюні Іто. Через вісім хвилин підопічним Хансі Фліка вдалося стравняти рахунок - відзначився Лерой Сане. Через три хвилини гості знову повели в рахунку - гол собі в актив записав Аясе Уеда.

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Наприкінці другого тайму німецька збірна пропустила ще два м'ячі. На 90-й хвилині забив нападник "Бохума" Такума Асано, а на 90+2-й хвилині відзначився Ао Танака.

Німеччина - Японія - 1:4

Голи: Сане, 19 - Дзюні Іто, 11, Уеда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2

Німеччина: тер Штеген, Кімміх, Зюле, Рюдігер, Шлоттербек (Гозенс, 64), Джан (Гросс, 64), Гюндоган, Вірц (Брандт, 73), Сане, Хаверц (Мюллер, 73), Гнабрі (Шаде, 81)

Японія: Осако, Томіасу, Ітакура, Сугавара (Хашіока, 84), Хірокі Іто, Моріта (Танака, 75), Ендо, Дзюні Іто (Кубо, 75), Камада (Танігуті, 59), Мітома (Доан, 84) Уеда (Асано, 59)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Збірні Японії та Німеччини зустрічалися на ЧС-2022 у Катарі. Тоді поєдинок також завершився на користь представника Азії з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Німеччина прийматиме Євро-2024 з футболу, тому не грає матчі кваліфікації, а готується до турніру через товариські ігри.

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