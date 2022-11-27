Канада забила історичний для себе гол на ЧС, але достроково втратила шанси вийти з групи.

У неділю, 27 листопада, в рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, збірна Хорватії протистояла національній команді Канади.

Гра проходила на стадіоні "Халіфа Інтернейшнл" в Досі і завершилася розгромною перемогою представників Європи.

Поєдинок розпочався з голу збірної Канади. Тейджон Бьюкенен зробив подачу в штрафну, де Альфонсо Девіс точним ударом головою вивів канадців вперед. Це виявився єдиний удар "кленових" за весь тайм.

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Хорватська збірна зуміла зрівняти рахунок тільки на 36-й хвилині зустрічі - відзначився Андрій Крамаріч після передачі Івана Перішича. На 44-й хвилині Марко Лівайя зумів вивести Хорватію вперед, асистував йому Йосип Юрановіч. На 70-й хвилині зустрічі Андрій Крамаріч після пасу Перішича оформив дубль. На 90+4-й хвилині Ловро Майєр встановив підсумковий результат матчу.

Хорватія - Канада - 4:1

Голи: Крамаріч, 36, 70, Лівая, 44, Майєр, 90+4 - Девіс, 2

Хорватія: Ліваковіч, Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса, Брозовіч, Модріч (Пашаліч, 86), Ковачіч (Майєр, 86), Крамаріч (Влашич, 72), Лівая (Петковіч, 60), Перішич (Оршич, 86)

Канада: Борян, Джонстон, Віторія, Міллер, Ларьї (Хойлетт, 62), Бьюкенен, Хатчінсон (Адекугбе, 72), Еустакіо (Коне, 46), Девіс, Ларін (Осоріо, 46), Девід (Кавалліні, 72)

Попередження: Ловрен, Модріч - Бьюкенен, Міллер

Огляд матчу:

Примітно, що забитий гол у ворота Хорватії став для Канади першим в рамках чемпіонатів світу. Зустріч з Хорватією була п'ятою для команди на мундіалях. Свою першу зустріч на цьому турнірі канадці програли Бельгії з рахунком 0:1.

Раніше Канада виступала на чемпіонаті світу 1986 року і за три гри не зуміла забити жодного гола, пропустивши при цьому в сумі п'ять м'ячів - від СРСР (2), Угорщини (2) і Франції (1).

Нагадаємо, в першому турі збірна Хорватії зіграла внічию з командою Марокко.

Додамо, що раніше був зіграний інший матч другого туру в цій групі, в якому збірна Марокко сенсаційно розбила Бельгію (2:0).

Таким чином, хорвати реабілітувалася після невиразного першого матчу, захопивши лідерство групи F - збірна Хорватії ділить з Марокко перше місце (по 4 очки).

Збірна Бельгії йде на третій сходинці з 3 балами. Канада, в свою чергу, за підсумками двох зустрічей не набрала очок і втратила шанси на вихід з групи.

У наступному турі збірна Бельгії зіграє проти Хорватії, а національна команда Марокко поміряється силами з Канадою.

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