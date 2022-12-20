Національна збірна Аргентини тріумфально повернулася в Буенос-Айрес.

Збірна Аргентини, яка напередодні стала чемпіоном світу з футболу, 20 грудня повернулася на батьківщину з Катару.

Як повідомляє TyC Sports, літак з переможцями планетарної першості приземлився в аеропорту Буенос-Айреса о 2:20 за місцевим часом. Виліт з Катару ненадовго затримався через святкові заходи.

В аеропорту футболістів зустрічали тисячі аргентинських уболівальників.

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Першим вийшов з літака капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, тримаючи в руках Кубок світу. За ним вийшов головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

— Hafidz ALATTAS (@HafidzAlattas) December 20, 2022

Після виїзду з аеропорту тріумфатори мундіалю провели традиційний парад вулицями столиці. Футболісти їхали на спеціальному відкритому автобусі, а тисячі вдячних фанатів вітали їх піснями і оваціями.

Повідомляється, що уряд Аргентини оголосив вівторок, 20 грудня, державним вихідним.

Нагадаємо, у неділю, 18 грудня, збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 обіграла національну команду Франції у серії пенальті.

Аргентина втретє в своїй історії стала чемпіоном світу. "Альбіселесте" також вигравали мундіаль в 1978 і 1986 роках.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом ЧС в Катарі. 35-річний нападник зіграв 7 матчів на турнірі, в яких забив 7 голів і віддав 3 гольові передачі.

Крім того, найкращим воротарем турніру був визнаний голкіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес, а найкращим молодим гравцем - аргентинський півзахисник Енцо Фернандес.

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