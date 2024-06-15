Албанський футболіст побив колишній рекорд росіянина.

Збірна Албанії забила найшвидший гол в історії розіграшів чемпіонатів Європи з футболу. Це вдалося зробити півзахиснику Сассуоло Недіму Байрамі, він відкрив рахунок у грі першого туру групового етапу проти Італії на 23-й секунді.

За інформацією XSPORT, минулий рекорд належав російському футболісту Дмитру Кириченку, який забив гол на 68-й секунді у матчі з Грецією на чемпіонаті Європи-2004.

Друге місце належало футболісту збірної Польщі Роберту Левандовськи у матчі з Португалією у 2016 році, він забив м'яч на 100 секунді. Третє місце посідав ірландець Роберт Бреді, який забив гол на 120-й секунді у матчі з Францією у 2016 році.

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Станом на 51 хвилину рахунок складає 2:1 на користь Італії. З боку італійської збірної голи забили Алессандро Бастоні та Ніколо Барелла.

Євро-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, під час першого матчу Євро-2024 невідомі вивісили прапор Росії, на яку було написано "Белгород". Російська пропаганда не пропустила такої події та захоплено відреагувала на вчинок, "захоплюючись сміливістю вболівальників".

Водночас гравці збірної України з футболу звернулись до світу напередодні Євро-2024. Вони розповіли про свої рідні міста, які окуповані або постраждали внаслідок агресії РФ. За словами футболістів, їхні рідна міста дуже хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу.

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