Наразі невідомо, чи триколор вивісили росіяни, чи інші вболівальники.

Під час першого матчу Євро-2024 14 червня, де збірна Німеччини розгромила Шотландію з рахунком 5:1, у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" невідомі вивісили прапор Росії, на якому був напис "Белгород".

Як відомо, під час першого тайму цього поєдинку, вболівальники вивісили три російських прапори за воротами збірної Шотландії, хоча команду РФ відсторонено від турніру через війну в Україні.

Російські пропагандисти не пропустили такої події та захоплено відреагували на такий вчинок, "зохоплюючись сміливістю вболівальників".

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Наразі невідомо, чи були ці прапори розміщені росіянами, чи іншими вболівальниками.

Збірна України з футболу на Євро-2024 - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, 8 червня штаб збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2024. Серед заявлених гравців 6 футболістів з київського "Динамо", 6 з донецького "Шахтаря" та ще 12 українців, які представляють іноземні клуби.

Крім того, гравці національної збірної України напередодні початку Євро-2024 випустили відео Support Ukraine та звернулись до світу. Вони розповіли про міста, в яких народилися, і як їх постійно тероризує РФ.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні", - йдеться у відеозверненні.

Також УНІАН повідомляв, що легендарний український тренер львівських "Карпат" Мирон Маркевич оцінив шанси України на Євро-2024. За його переконаннями, на цьому турнірі українські футболісти можуть показати серйозні результати і зараз команда Сергія Реброва найсильніша за увесь час незалежності.

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