Усман Дембеле провів приголомшливий матч проти туринського "Ювентуса".

У середу, 27 липня, каталонська "Барселона" у рамках підготовки до нового сезону зіграла товариський поєдинок проти туринського "Ювентуса". Гра завершилася внічию 2:2.

На цей поєдинок Хаві випустив у стартовому складі літніх новачків команди Андреаса Крістесена і Роберта Левандовскі, а Масіміліано Аллегрі - Бремера, Анхеля Ді Марію та Ніколо Ровеллу.

Рахунок у грі був відкритий на 34-й хвилині. Французький вінгер "синьо-гранатових" Усман Дембеле ефектно розібрався з кількома гравцями суперника і відправив м'яч у сітку воріт "Ювентуса". Через п'ять хвилин форвард туринського клубу Мойзе Кін відіграв цей м'яч. А вже через хвилину Дембеле оформив дубль, знову красивими фінтами залишивши не при справах захисників "Юве".

Тим не менш, виграти цей "Барселоні" не вдалося. Кін вирішив не відставати від свого суперника і також забив другий м'яч, але зробив це на 51-й хвилині. Більше командам забити в цій зустрічі не вдалося і фінальний свисток зафіксував нічию.

"Барселона" - "Ювентус" - 2:2

Голи: Дембеле, 34, 40 - Кін, 39, 51

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Роберто (Дест, 32; Касадо, 78), Крістенсен (Піке, 62), Гарсія (де Йонг, 46), Альба (Бальде, 63), Ніко (Гаві, 46), Бускетс (П'яніч, 46), Кессьє (Торре, 63), Дембеле (Рафінья, 46; Абде, 77), Левандовскі (Депай, 62), Обамеянг (Фаті, 46; Кольядо, 77)

"Ювентус": Щенсний (Перін, 46), Даніло (Компаньйон, 61), Бонуччі (Гатті, 46), Бремер (Ругані, 59), Алекс Сандро (Пеллегріні, 60), Ді Марія (Суле, 77), Закарія, Ровелла, Локателлі (Фаджолі, 61), Куадрадо (Барб'єрі, 78), Кін (Кудріг, 78)

Попередження: Кольядо (78) - Ді Марія (74), Барб'єрі (85)

Огляд матчу:

У "Барселони" заплановані ще два матчі в рамках турне по США. 31 липня команда зіграє проти "Нью-Йорк Ред Буллс", а 7 серпня поміряється силами з мексиканським клубом "УНАМ Пумас". У "Ювентуса" також заплановані ще два поєдинки. 31 липня підопічні Аллегрі зіграють проти мадридського "Реала", а 7 серпня проти "Атлетіко".

Додамо, що Чемпіонат Іспанії стартує 13 серпня. У першому турі Ла Ліги "Барселона" на своєму полі зіграє проти "Райо Вальєкано". "Ювентус" свій перший матч в рамках чемпіонату Італії зіграє 15 серпня проти "Сассуоло".

Нагадаємо, раніше каталонська "Барселона" в товариських матчах в рамках турне в США з розгромним рахунком обіграла "Інтер Маямі" ( 6:0), і завдяки шедевральному голу бразильця Рафіньї здолала "Реал" Мадрид.

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