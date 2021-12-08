Київське "Динамо" зіграє в Лісабоні в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ.

Київське "Динамо" 8 грудня проведе матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонської "Бенфіки". Матч пройде в Португалії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо".

Бенфіка - Динамо: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

"Бенфіка"

"Бенфіка" після п'яти турів не тільки гарантувала собі євровесну, але і зберігає цілком робочі шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. На даний момент лісабонський клуб на 2 очки відстає від "Барселони", якій належить зустріч з "Баварією", що йде без втрати очок. Таким чином, перемога "Бенфіки" при втраті очок з боку каталонців виведе в плей-оф саме португальський клуб.

Так що лісабонці будуть дуже мотивовані на гру з "Динамо" і, ймовірно, з перших хвилин варто чекати шквал атак на ворота Георгія Бущана. У зв'язку з цим у киян повинні з'являтися шанси в контратаках.

Як "Бенфіка" грала на груповому етапі поточного розіграшу ЛЧ? Команда українця Романа Яремчука після нічиєї з "Динамо" (0:0) взяла чотири очки в матчах з "Барсою" (3:0 і 0:0) і двічі крупно програла "Баварії" (0:4 і 2:5).

До матчу проти "Динамо" "Бенфіка" підійшла після двох дуже різних ігор у чемпіонаті Португалії. Лісабонці спершу у скандальному матчі, який не був дограний, розгромили "Бенелененсеш" (7:0), а потім вдома програли одному з конкурентів у боротьбі за чемпіонство "Спортингу" (1:3).

Бенфіка - Динамо: прогноз букмекерів

"Динамо"

Для "Динамо" єврокубкова кампанія 2021-2022 вже точно завершиться матчем проти "Бенфіки". Набравши 1 очко в п'яти іграх групового етапу Ліги чемпіонів, "Динамо" достроково втратило шанси пробитися хоча б до плей-оф Ліги Європи.

В останньому турі кияни боротимуться тільки за призові від УЄФА (3 мільйони євро за перемогу), очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА для України, а також власний престиж. Завершити турнір з перемогою буде набагато приємніше, ніж з одним набраним очком.

Нагадаємо, що після нічиєї з "Бенфікою" в першому турі ЛЧ "Динамо" по два рази програло "Баварії" (0:5 і 1:2) і "Барселоні" (0:1 і 0:1).

"Динамо" перед зустріччю з "Бенфікою" розгромило в УПЛ "Верес" з рахунком 3:0 і продовжує лідирувати в турнірі поряд з "Шахтарем".

Хто не зіграє?

У "Бенфіки" травмовані Лукас Веріссіму, Неманья Радонич і Діогу Гонсалвеш.

У "Динамо" давно знаходяться в лазареті Артем Бєсєдін, Денис Попов і Микита Бурда. Через коронавірус команді не допоможе Томаш Кендзьора, а також в заявку на гру не потрапив Владислав Супряга.

Орієнтовні склади

"Бенфіка": Влаходімос, Алмейда, Отаменді, Вертонген, Жілберто, Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо, Рафа Сілва, Евертон, Нуньєс

"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Гармаш

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Бенфіці" потрібна перемога, і вони організовуватимуть гру так, щоб домінувати та контролювати гру. Ми маємо намагатися не дати суперникам продемонструвати свою гру. Думаю, що "Бенфіка" гратиме потужно, вони захочуть забити швидкий гол, щоб контролювати далі перебіг матчу. Вони потребують перемоги, особливо після поразки в дербі".

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш:

"У "Динамо" шість основних гравців зі збірної України. Це команда, яка провела відмінні матчі у цій Лізі чемпіонів проти "Баварії", "Барселони" та "Бенфіки". Це буде складна гра, в якій ми можемо гарантувати вихід у 1/ 8 фіналу Ліги чемпіонів, якщо доб'ємося перемоги. Але ми залежимо від інших, проте важлива наша мета - грати на перемогу".

Арбітр

Головним рефері на цей матч призначений німець Деніз Айтекін. У цьому сезоні він вже працював на матчі українського клубу - судив зустріч "Шериф" - "Шахтар", в якій "гірники" поступилися з рахунком 0:2.

Автор: Антон Дудар