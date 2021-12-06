В Києві суперники розписали нічию / фото REUTERS
Київське "Динамо" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів полетить до Лісабону грати проти "Бенфіки". Поєдинок пройде 8 грудня о 22:00.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо".
Букмекери вважають фаворитом протистояння господарів поля.
На звитягу "Бенфіки" дається коефіцієнт 1,35, на нічию - 5,55, а на перемогу київського клубу - 10,00.
На те, що "біло-сині" наберуть залікові пункти, букмекери виставили коефіцієнт 3,48, а на те, що господарі не програють - 1,08.
Нагадаємо, що динамівці не потрапили до євровесни.
"Бенфіка" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" має у своєму активі одне очко та достроково зайняло останнє місце у квартеті Е.
- Водночас "Бенфіка" веде боротьбу за вихід до плей-оф. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".
- У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніц Айтекін.