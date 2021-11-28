"Белененсеш" спочатку вийшов на поле вдев'ятьох через спалах коронавірусу.

У чемпіонаті Португалії з футболу відбувся скандальний матч за участю "Бенфіки", за яку виступає українець Роман Яремчук.

"Белененсеш" зумів виставити на цю гру всього дев'ять осіб - в клубі стався спалах коронавірусу, проте матч не стали переносити.

Серед дев'яти футболістів на гру вийшли два голкіпери - Алвару Рамалью зайняв місце у воротах, а Жоау Монтейру почав матч на позиції правого захисника.

Після першого тайму "Бенфіка" перемагала з рахунком 7:0. Гравці "Белененсеша" не хотіли виходити на другий тайм, але через двадцять хвилин після закінчення перерви на полі з'явилися лише сім гравців. Через дві хвилини після відновлення гри один з гравців господарів повідомив про травму.

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Таким чином, у складі "Белененсеша" на полі залишилося шість футболістів. Згідно з правилами футболу, матч не може тривати, якщо у складі команди залишилося менш ніж сім гравців.

Рефері був змушений перервати поєдинок, а "Бенфіка" отримала три очки.

Додамо, що Яремчук залишився в запасі "Бенфіки".

Відеоогляд матчу

Чемпіонат Португалії: ситуація в турнірній таблиці

Після 12 матчів "Бенфіка" лідирує в таблиці, набравши 31 очко і на 2 очки випереджаючи "Порту", у якого є матч в запасі.

"Белененсеш" йде в зоні вильоту - на 16-й позиції.

Автор: Антон Дудар