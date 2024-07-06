Суддя в додатковий час не призначив пенальті у ворота збірної Іспанії, незважаючи на те що м'яч потрапив у руку захиснику.

УЄФА визнала правильним рішення судді Ентоні Тейлора не ставити пенальті у ворота збірної Іспанії в поєдинку проти збірної Німеччини на Євро-2024.

Нагадаємо, збірна Німеччини вилетіла з туру після поразки від іспанців із рахунком 2:1. Суддя Ентоні Тейлор у додатковий час не призначив пенальті у ворота збірної Іспанії, незважаючи на те, що м'яч влучив у руку захиснику Марку Кукурельї.

За інформацією BILD, Європейська футбольна асоціація (УЄФА) визнала рішення Тейлора правильним, бо "рука Кукурелье не перебувала в неприродному положенні в момент удару". Отже, дії арбітра відповідають керівництву із суддівства, яке було випущено перед чемпіонатом Європи.

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Головний арбітр УЄФА Роберто Розетті навів низку прикладів, у яких ідеться про влучання м'яча в руку гравця у штрафному майданчику. У прикладі, який найбільше схожий на випадок із Кукуреллею, пенальті бути не повинно, наголосив Розетті.

При цьому колишній німецький арбітр Мануель Грефе після матчу заявив, що рішення Тейлора залишилося для нього незрозумілим. "Кукурельї вдалося підтягнути одну руку до тіла, а іншу - ні. Для мене, як для арбітра, це було показником, щоб призначити пенальті", - прокоментував він цей випадок.

Євро-2024

5 червня збірна Іспанії виграла у чвертьфіналі у господарів чемпіонату - збірної Німеччини. Основний час закінчився з рахунком 1:1. На 119-й хвилині півзахисник іспанської збірної Мікель Меріно вивів свою команду вперед - шансів відігратися у Німеччині, незважаючи на додані три хвилини, вже не було.

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