Жозе Моурінью залишився незадоволений роботою арбітра у фіналі Ліги Європи.

У середу, 31 травня, римська "Рома" зазнала поразки у фіналі Ліги Європи проти "Севільї".

Головний тренер італійського клубу Жозе Моурінью після гри потрапив у черговий скандал. Іменитий португальський фахівець не стримав свої емоції після поразки у фіналі і піддав критиці головного арбітра зустрічі Ентоні Тейлора.

Моурінью дочекався англійця на стоянці і назвав ганьбою його роботу у фінальному матчі Ліги Європи.

"Ти йо**на ганьба, це йо**на ганьба", - прокричав Тейлору Моурінью кілька разів.

Також Жозе Моурінью розкритикував роботу арбітра і в інтерв'ю Sky Sport Italia.

"Це була яскрава і напружена чоловіча гра, але суддівство виглядало так, немов головний арбітром був іспанцем. Постійно все було жовтим, жовтим, жовтим.

Ентоні Тейлор повинен був показати Ламелі другу жовту картку, але цього не зробив. Потім Ламела реалізував свій удар в післяматчевій серії. Це несправедливо", - сказав Моурінью.

Нагадаємо, "Рома" програла "Севільї" у фіналі Ліги Європи в серії пенальті. Основний час матчу завершився внічию з рахунком 1:1.

Жозе Моурінью залишився незадоволеним роботою арбітра зустрічі Ентоні Тейлора. Зокрема, португалець звинувачував суддю в тому, що він показав занадто багато жовтих карток (у цій грі англієць показав футболістам команд 13 "гірчичників"). Це є рекордом фіналів європейських турнірів.

Крім того, Ентоні Тейлор, на думку Моурінью, не поставив два пенальті у ворота "Севільї" по ходу матчу.

Нагадаємо, Моурінью брав участь у шостому єврокубковому фіналі і зазнав своєї першої поразки. "Севілья", в свою чергу, в сьомий раз виграла Лігу Європи.

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