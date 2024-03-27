Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер привітала збірну України з футболу з виходом на Євро-2024.

Німеччина добре підготувалася для того, щоб захистити українських вболівальників та футболістів під час Євро-2024, заявила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

"Заходи безпеки - на високому рівні й тісно скоординовані між федеральною владою, землями і країнами-учасницями. Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки", – зазначила Фезер.

Вона також привітала збірну України з виходом на Чемпіонат Європи та зазначила, що йдеться не лише про спорт. Крім того, вона додала, що разом із українцями буде вболівати за команду Реброва.

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Збірна України вийшла на Чемпіонат Європи 2024

Напередодні ввечері, збірна України з футболу виграла національну команду Ісландії у фіналі плей-оф відбору на Євро 2024. Рахунок матчу – 2:1, відзначилися за команду Реброва Віктор Циганков та Михайло Мудрик.

Таким чином, збірна України потрапила на Євро 2024, де зіграє в групі проти національних команд Бельгії, Румунії та Словаччини. Змагання пройде в Німеччині, а перша зустріч відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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