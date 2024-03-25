Підопічні Руслана Ротаня на виїзді поступилися команді Японії.

Олімпійська збірна України з футболу (U-23), яка готується до ОІ-2024, програла команді Японії у виїзному контрольному матчі. Про це інформує Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що після чотириденного збору в угорському Сегеді команда Руслана Ротаня здійснила подорож на острів Кюсю, де провела перший в історії матч олімпійської збірної України.

"Перший тайм проходив за переваги господарів. Фесюну довелося регулярно вступати в гру, низка ударів японців прийшла повз ворота, а на 33-й хвилині Мацукі з підбору влучив у поперечину. ... На старті другої половини гри Фесюн парирував небезпечний удар Аракі. Проте незабаром Сато зіграв на добиванні після кутового й відкрив рахунок", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що надалі господарі продовжували контролювати хід гри, а Ротань спробував змінити ситуацію замінами.

"Проте на 76-й хвилині господарі забили вдруге — Танака скористався помилкою синьо-жовтих біля власних воріт і поцілив у дальній кут. Відіграти бодай один м’яч нашим футболістам не вдалося, тож маємо поразку з рахунком 0:2", - констатують в УАФ.

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Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над боснійцями. За його словами, українські футболісти показали справжній характер, за допомогою якого і вибороли необхідний результат.

Як сказав Шевченко, "команда показала характер та боролася до останньої хвилини".

Нагадаємо, у фіналі плей-офф за можливість грати на Євро-2024 Україна проведе матч з Ісландією. Поєдинок відбудеться у вівторок, 26 березня.

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