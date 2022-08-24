Київське "Динамо" завершило свої виступи в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" програло "Бенфіці" матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував гру своїх підопічних у Португалії.

"Кілька місяців наші футболісти навіть не їздили додому, не бачили рідних. Важко знайти іншу команду, яка була в такій же ситуації.

Побачимо, як "Бенфіка" зіграє з іншими командами в групі ЛЧ, але вона була набагато сильнішою за "Динамо". Ми тільки 28 серпня стартуємо в УПЛ. Не хочу виправдовуватися, "Бенфіка" перевершила нас в обох матчах.

Не можна допускати стільки помилок. Через війну нам довелося брати гравців з молодіжного складу, які не підготовлені. У захисті у нас були 19-річний гравець, 20-річний і 21-річний. Перед грою я говорив, що "Бенфіка" краща нас, і ми побачили підтвердження моїх слів.

Результат міг бути і 0:6, і 0:7. Є велика різниця між командами. Вибачте, мені дуже важко коментувати такий результат. Перший гол - велика помилка воротаря, а другий – захисника, який віддав м'яч Рафі Сілві. І третій теж. "Бенфіка" була краще, вітаю. Сподіваюся, вони добре виступлять в Лізі чемпіонів, оскільки грають в дуже красивий футбол, з висококласними талановитими гравцями.

Ми хочемо тільки одного - продовжувати грати в футбол і жити. Ми хочемо створити імідж країни, яка бажає продовжувати жити. Спортивні результати на другому плані, але важливо ні в чому не поступатися, продовжувати чемпіонат. Сьогодні ми вилітаємо з Португалії, потім їдемо на автобусі до Києва, тому що рейсів в Україні немає. Це не легко. Я вірю, що гравці морально відновляться після цієї гри", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, перший матч команди зіграли тиждень тому в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола, де "Динамо" вимушено грає свої домашні ігри Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0.

Таким чином, "Бенфіка" розгромила "Динамо" за сумою двох ігор із загальним рахунком 5:0 і вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Київське "Динамо" продовжить свої виступи на груповій стадії Ліги Європи.

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