Микита Яремчук - "головний уболівальник" українського форварда Романа Яремчука.

Нападника збірної України Романа Яремчука в матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Барселона" на трибунах "Ештадіу Да Луш" підтримував син Микита.

Дружина футболіста Христина розмістила фото і відео в Instagram-stories.

"Головний уболівальник", - написала вона.

За її словами, дворічний Микита вперше відвідав футбольний матч. Він був одягнений у футболку "Бенфіки" з написом Nikita і номером 2.

На відео можна побачити, як малюк радів одному з голів "Бенфіки".

Також є фото.

Роман Яремчук у матчі "Бенфіка" - "Барселона" відіграв 75 хвилин. Він не зміг забити, але взяв участь у другій гольовій атаці своєї команди, а також змусив заробити жовту картку захисника "Барселони" Жерара Піке, який через це був замінений вже на 33-й хвилині.

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Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"

Автор: Антон Дудар