Нападника збірної України Романа Яремчука в матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Барселона" на трибунах "Ештадіу Да Луш" підтримував син Микита.
Дружина футболіста Христина розмістила фото і відео в Instagram-stories.
"Головний уболівальник", - написала вона.
За її словами, дворічний Микита вперше відвідав футбольний матч. Він був одягнений у футболку "Бенфіки" з написом Nikita і номером 2.
На відео можна побачити, як малюк радів одному з голів "Бенфіки".
Також є фото.
Роман Яремчук у матчі "Бенфіка" - "Барселона" відіграв 75 хвилин. Він не зміг забити, але взяв участь у другій гольовій атаці своєї команди, а також змусив заробити жовту картку захисника "Барселони" Жерара Піке, який через це був замінений вже на 33-й хвилині.
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Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"
- Вже у своєму дебютному матчі за "Бенфіку" проти "Спартака" Яремчук відзначився дією, яка призвела до голу - після його удару і рикошету м'яч опинився в сітці.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- У своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії Яремчук забив гол і віддав гольовий пас і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
- Потім українець віддав гольовий пас за "Бенфіку" в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, а також забив після виходу на заміну в чемпіонаті Португалії. Незабаром він оформив свій перший дубль за лісабонців.