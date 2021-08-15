Роман Яремчук блискуче дебютував за "Бенфіку" в португальській лізі.

Нападник збірної України Роман Яремчук визнаний найкращим гравцем матчу 2-го туру чемпіонату Португалії між "Бенфікою" і "Арукою".

У цьому матчі Яремчук відзначився голом і результативною передачею. Також його дії допомогли заробити вилучення для воротаря суперників.

Як повідомив офіційний сайт чемпіонату Португалії, Яремчук визнаний найкращим гравцем матчу.

Українець отримав відповідну нагороду.

Також відзначимо, що "Бенфіка" у Twitter поставила питання фанатам: "Хто повинен бути визнаний найкращим гравцем матчу?". А у варіантах відповіді було зазначено: "Роман", "Яремчук" та "український гравець".

До речі, Twitter "Бенфіки" знову перейменували на честь Яремчука.

Роман Яремчук: трансфер до "Бенфіки"

Яремчук підписав контракт з "Бенфікою" 31 липня. Він перейшов до лісабонського клубу з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Форвард підписав контракт на 5 років.

Стали відомі деталі трансферу нападника - зокрема, відсоток від його переходу отримає київське "Динамо".

На початку серпня Яремчук приступив до тренувань з "Бенфікою", а також отримав ігровий номер 15.

10 серпня він дебютував за "Бенфіку" у матчі проти "Спартака".

Автор: Антон Дудар