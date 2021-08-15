Роман Яремчук / фото twitter.com/slbenfica_en

Нападник збірної України Роман Яремчук визнаний найкращим гравцем матчу 2-го туру чемпіонату Португалії між "Бенфікою" і "Арукою".

У цьому матчі Яремчук відзначився голом і результативною передачею. Також його дії допомогли заробити вилучення для воротаря суперників.

Як повідомив офіційний сайт чемпіонату Португалії, Яремчук визнаний найкращим гравцем матчу.

Українець отримав відповідну нагороду.

фото ligaportugal.pt

Також відзначимо, що "Бенфіка" у Twitter поставила питання фанатам: "Хто повинен бути визнаний найкращим гравцем матчу?". А у варіантах відповіді було зазначено: "Роман", "Яремчук" та "український гравець".

До речі, Twitter "Бенфіки" знову перейменували на честь Яремчука.

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Автор: Антон Дудар