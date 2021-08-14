Основний нападник збірної України Роман Яремчук вперше вийшов в основному складі лісабонської "Бенфіки". До того ж це був дебют 25-річного форварда в чемпіонаті Португалії. Проти лісабонського гранда грала скромна "Ароука".
На 8-й хвилині Роман заробив для воротаря суперників червону картку. Екс-футболіст "Динамо" встиг добігти до м'яча, а голкіпер "Ароуки" його збив та був вилучений з поля. Ось відео:
Згодом Яремчук віддав гольову передачу на партнера.
А потім Роман забив гол в роздягальню. Це перший забитий м'яч Яремчука у футболці "Бенфіки".
Temos matador - Yaremchuk! #SLBFCA 🦅 pic.twitter.com/oRBuThtrO3— MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
"Бенфіка" виграла матч з рахунком 2:0, Яремчук провів на полі 57 хвилин та був замінений.
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Роман Яремчук: трансфер до "Бенфіки"
- Яремчук підписав контракт з "Бенфікою" 31 липня. Він перейшов до лісабонського клубу з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Форвард підписав контракт на 5 років.
- Стали відомі деталі трансферу нападника - зокрема, відсоток від його переходу отримає київське "Динамо".
- На початку серпня Яремчук приступив до тренувань з "Бенфікою", а також отримав ігровий номер 15.
- 10 серпня він дебютував за "Бенфіку" в матчі проти "Спартака".