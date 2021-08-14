Форвард збірної України також допоміг заробити червону картку для суперника.

Основний нападник збірної України Роман Яремчук вперше вийшов в основному складі лісабонської "Бенфіки". До того ж це був дебют 25-річного форварда в чемпіонаті Португалії. Проти лісабонського гранда грала скромна "Ароука".

На 8-й хвилині Роман заробив для воротаря суперників червону картку. Екс-футболіст "Динамо" встиг добігти до м'яча, а голкіпер "Ароуки" його збив та був вилучений з поля. Ось відео:

Згодом Яремчук віддав гольову передачу на партнера.

А потім Роман забив гол в роздягальню. Це перший забитий м'яч Яремчука у футболці "Бенфіки".

"Бенфіка" виграла матч з рахунком 2:0, Яремчук провів на полі 57 хвилин та був замінений.

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Роман Яремчук: трансфер до "Бенфіки"

Яремчук підписав контракт з "Бенфікою" 31 липня. Він перейшов до лісабонського клубу з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Форвард підписав контракт на 5 років.

Стали відомі деталі трансферу нападника - зокрема, відсоток від його переходу отримає київське "Динамо".

На початку серпня Яремчук приступив до тренувань з "Бенфікою", а також отримав ігровий номер 15.

10 серпня він дебютував за "Бенфіку" в матчі проти "Спартака".

Автор: Артем Будрін