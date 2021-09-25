Роман Яремчук / фото REUTERS
Нападник збірної України Роман Яремчук оформив дубль у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії проти "Віторії Гімараеш" і допоміг "Бенфіці" здобути перемогу з рахунком 3:1.
На 30-й хвилині Яремчук відкрив рахунок у матчі - він вийшов на ворота й елегантно прокинув м'яч повз голкіпера. До перерви він встиг забити другий гол - українець направив м'яч у ворота з гострого кута.
На 66-й хвилині нападник був замінений.
Для Яремчука це перший дубль у складі "Бенфіки".
На рахунку українця тепер 4 голи та 1 асист в п'яти матчах чемпіонату Португалії.
Відео голів Яремчука
Читайте такожПерший гол у сезоні: український півзахисник Малиновський ефективно забив чемпіону Італії (відео)
Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"
- Вже у своєму дебютному матчі за "Бенфіку" проти "Спартака" Яремчук відзначився дією, яка призвела до голу - після його удару і рикошету м'яч опинився в сітці.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- У своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії Яремчук забив гол і віддав гольовий пас і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
- Потім українець віддав гольовий пас за "Бенфіку" в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, а також забив після виходу на заміну в чемпіонаті Португалії.