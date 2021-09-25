В українського нападника вже чотири голи в чемпіонаті Португалії.

Нападник збірної України Роман Яремчук оформив дубль у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії проти "Віторії Гімараеш" і допоміг "Бенфіці" здобути перемогу з рахунком 3:1.

На 30-й хвилині Яремчук відкрив рахунок у матчі - він вийшов на ворота й елегантно прокинув м'яч повз голкіпера. До перерви він встиг забити другий гол - українець направив м'яч у ворота з гострого кута.

На 66-й хвилині нападник був замінений.

Для Яремчука це перший дубль у складі "Бенфіки".

На рахунку українця тепер 4 голи та 1 асист в п'яти матчах чемпіонату Португалії.

Відео голів Яремчука

Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"

Автор: Антон Дудар