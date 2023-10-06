"Арсенал" з українцем у складі сенсаційно програв "Лансу" в Лізі чемпіонів.

Колишній нападник збірної Анлії і володар "Золотого м'яча" Майкл Оуен розкритикував Олександра Зінченка після поразки "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

На думку експерта, український захисник слабо грає у відборі і втрачає позицію. Також він зазначив, що Зінченко знаходиться в поганій фізичній формі.

"У ситуації з переможним голом "Ланса" Зінченко постійно перебував на півдорозі до тієї позиції, в якій повинен був перебувати, чи не так? Він повинен був або акцентовано грати у відборі, або принаймні зближуватися з суперником - щось в цьому роді. А він, по суті, залишався на місці.

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Зінченко не може дозволяти так легко обходити себе. Він став якимось млявим. В останніх матчах його часто залишають не при справах, суперникам виявляється зовсім не складно збити його з пантелику. Можливо, це пов'язано з фізичними кондиціями Зінченка. У деяких епізодах він виглядає ніби втомленим", - наводить слова Оуена Daily Mail.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" зазнав сенсаційної поразки проти французького "Ланса" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український захисник Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок за цю гру серед усіх футболыстів "Арсеналу".

Додамо, що свій наступний поєдинок "Арсенал" зіграє 8 жовтня. У рамках 8-го туру АПЛ "каноніри" зіграють проти "Манчестер Сіті".

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