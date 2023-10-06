Центральний поєдинком туру стане протистояння "Арсеналу" і "Манчестер Сіті".

7 і 8 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Центральний поєдинком цього туру стане битва "Арсенала" і "Манчестер Сіті". Гра пройде 8 жовтня в Лондоні.

Також у цьому турі відбудеться дуель українців - "Евертон" Віталія Миколенка зіграє проти "Борнмута" Іллі Забарного.

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"Челсі", кольори якого захищає Михайло Мудрик", зустрінеться з "Бернлі".

Англійська Прем'єр-ліга: розклад матчів 8-го туру

Субота, 7 жовтня

14:30 "Лутон" - "Тоттенхем"

17:00 "Бернлі" - "Челсі"

17:00 "Евертон" - "Борнмут"

17:00 "Фулхем" - "Шеффілд Юнайтед"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

19:30 "Кристал Пелас" - "Ноттінгем"

Неділя, 8 жовтня

16:00 "Брайтон" - "Ліверпуль"

16:00 "Вест Хем" - "Ньюкасл"

16:00 "Вулверхемптон" - "Астон Вілла"

18:30 "Арсенал" - "Манчестер Сіті"

Де дивитися матчі АПЛ

У прямому ефірі матчі Англійської Прем'єр-ліги на території України показує канал Setanta Sports. Крім того, трансляції ігор 8-го туру АПЛ можна подивитися на Київстар ТБ.

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Положення команд в АПЛ

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ після семи турів "Манчестер Сіті", який набрав 18 очок. Далі йдуть "Тоттенхем" і "Арсенал", в активі яких по 17 балів. Замикає четвірку "Ліверпуль", який заробив 16 очок.

У зоні вильоту знаходяться: "Борнмут" (18-е місце, 3 очки), "Бернлі" (19-е місце, 1 очко) і "Шеффілд Юнайтед" (20-е місце, 1 очко).

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